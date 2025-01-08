Başkan Erdoğan imzaladı Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Türkiye, siber tehditlere karşı tarihi bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Yayımlanan kararnamede Başkanlığın kuruluş amacı, görev ve yetkilerine yer verildi. Yayımlanan kararnamade, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuatla verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli ve merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.