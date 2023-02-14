İYİ Parti'nin kirli siyaseti Malatya'da bozguna uğradı! Kurguyu yaptılar rozeti çıkarmayı unuttular

Asrın felaketi sonrası devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet enkaz üzerinde miting yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 7,7 ve 7,6'lık depremleri küçümseyen 'Asrın felaketiymiş...' şeklinde alaycı üslubunun etkileri sürerken İYİ Parti de skandal bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek istedi. Ancak Akşener ve ekibinin yaptıkları kurgu ellerinde patladı. Meral Akşener'in Doğanşehir'de 'Buyurun' diyerek söz verdiği kişi "Devlet yok, polis yok, asker yok" algısını işledi. Ancak algı elemanı ceketindeki İYİ Parti rozetlerini çıkarmayı unutunca planlı provokasyon gözler önüne serildi.