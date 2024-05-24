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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 13:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 13:40

Başıboş sokak köpeği yasası nasıl olacak?

Başıboş sokak köpekleri yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor. 'Milli güvenlik sorunu' denebilecek boyuta gelen, köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe ittiği soruna ilişkin hükümet harekete geçti. Bu kapsamda kanun teklifi Meclis'e gelecek. Öte yandan cumhuriyetin ilk yıllarında başıboş köpeklerle yapılan mücadele bugünkü sorunlara ışık tutacak cinsten. Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde yayımlanan 13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete kararında sahipsiz köpeklerin itlaf edileceği, zehir masraflarının belediyelerine ait olacağı yer alıyor. İlgili kararda "Köpeklere karşı umumi mücadele şart" ifadesi ise dikkat çekti.

Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazetede umumi mücade vurgusu: İtlaflı çözümün belgesi
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de 'umumi mücade' vurgusu: 'İtlaf'lı çözümün belgesi

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