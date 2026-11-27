Batum'da polis müdahalesine uğrayan Beşiktaş taraftarları konuştu: Bu kadar kin, bu kadar hırs niye
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği maçta tribünde Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarları, görevlilerin sert müdahalesine tepki gösterdi. Filistin bayrağı açtıkları için 15-20 polisin kendilerine yumruklarla saldırdığını belirten siyah-beyazlı taraftarlar, hem darbedildiklerini hem de maç oynanırken tribüne biber gazı sıkıldığını ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel