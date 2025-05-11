Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Zelenskiy: "Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım."

Rusya - Ukrayna savaşında ateşkes kararı çıktı. Taraflar İstanbul'da barış masasına oturmak istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya olarak 3. kez ateşkesi ilan ediyoruz. 15 Mayıs Perşembe Günü İstanbul’da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" dedi. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna'daki durumu çözmek isteyen insanların olması çok güzel" diyen Putin'in İstanbul önerisine Ukrayna ve ABD de yeşil ışık yaktı. Öte yandan Başkan Erdoğan ve Putin arasında beklenen görüşme gerçekleştirildi. Erdoğan, Putin'in ricasını kırmadı ve "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır" dedi. Zelenskiy ise "Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım." dedi.