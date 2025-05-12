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Trump’ın İstanbul açıklaması Putin’e çağrı mı? Uzman isim A Haber’de açıkladı
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Trump'ın İstanbul açıklaması Putin'e çağrı mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 18:20:14 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 18:36:59

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik toplantının çok önemli olduğunu ifade etti. Trump, "Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Trump, perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini bildirdi. Uzman isimler A Haber ekranlarından konuyu değerlendirdi. Emekli Albay ve Strateji Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş: "Trump geliyorsa Putin de gelecektir. Çünkü Putin denkliğe önem veriyor" açıklamasında bulundu.

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