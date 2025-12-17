Bakan Yerlikaya: "FETÖ’ye yönelik operasyonlarımızda 160 şüpheli yakalandı"

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

90 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden 90'ı tutuklanırken, 52'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

ÖRGÜTÜN FARKLI YAPILANMALARINDA FAALİYET

Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu, ankesörlü telefonlarla haberleştikleri ve FETÖ'nün güncel, eğitim, finans, askeri ve mahrem yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

41 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Adana'dan İstanbul'a, İzmir'den Gaziantep'e kadar 41 ilde gerçekleştirildi. Aralarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da olduğu belirtildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakan Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Türkiye'nin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.