Bakan Uraloğlu dijital rekoru açıkladı: Mobil internet abone sayısı 75 milyonu aştı
İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu’na göre geniş bant internet kullanımının hızla yaygınlaştığını belirten Bakan Uraloğlu, mobil veri trafiğindeki artışın dijital ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkilediğine dikkat çekti. Vatandaşların yüksek hızlı internete erişim imkanlarının artırılması hedefiyle fiber optik altyapı ve 5G hazırlık süreçlerinin hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Uraloğlu’nun; operatörlerin pazar payları, veri kullanım miktarları ve Türkiye’nin dijitalleşme endeksindeki yükselişine dair verileri paylaştı.