Bakan Uraloğlu 5 aylık verileri açıkladı: Havayolunda rekor yolcu trafiği

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 13:40

Türkiye genelinde havayolu ulaşımına olan talep rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, özellikle 2026'nın ilk beş aylık dönemindeki büyümenin dikkat çekici boyutta olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, gökyüzünü tercih edenlerin sayısının Türkiye'nin toplam nüfusunu geride bıraktığını ifade etti.

Mayıs Ayında 21 Milyondan Fazla Yolcu Seyahat Etti

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, yalnızca Mayıs ayında havalimanlarında iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda ise 78 bin 110 uçak trafiği gerçekleşti; üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 203 bin 867'ye tırmandı. Yolcu cephesinde ise Mayıs ayında iç hatlarda 9 milyon 200 bin 832, dış hatlarda 12 milyon 331 bin 388 olmak üzere, direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 539 bin 524 yolcuya hizmet sunuldu. Aynı ayda taşınan yük miktarı ise toplamda 458 bin 234 tonu buldu.

Geçen Yıla Göre Yüzde 4 Artış Yakalandı

Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte ise havalimanlarındaki toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 892 bin 160 oldu. Bu dönemde iç hatlarda 40 milyon 628 bin 36, dış hatlarda ise 48 milyon 362 bin 631 yolcu ağırlanırken, direkt transit dahil toplam yolcu sayısı 89 milyon 36 bin 395 olarak kayıtlara geçti. Elde edilen bu yolcu trafiği, 2025 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4'lük bir artışa tekabül etti. 5 aylık yük trafiği ise 2 milyon 14 pip 761 tona erişti.

Dev Havalimanlarında Yoğun Mesai

Türkiye'nin dev projelerinden İstanbul Havalimanı, ilk 5 ayda iç hatlarda 6 milyon 690 bin 23, dış hatlarda 26 milyon 112 bin 252 olmak üzere toplamda 32 milyon 802 bin 275 yolcuya ev sahipliği yaparak liderliğini korudu. Bir diğer önemli merkez olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 5 ayda toplam 112 bin 67 uçak trafiği yaşanırken, ağırlanan yolcu sayısı 19 milyon 313 bin 385'e ulaştı. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da 5 aylık dönemde 10 bin 488 uçak trafiği gerçekleşti.