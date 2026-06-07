Van'da pikap ile hafif ticari araç birbirine girdi: 4 ölü!

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 12:26

Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza,Çaldıran ilçe merkezine yakın bir noktada bulunan kavşakta yaşandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile pikap, kavşak içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 Kişi Hayatını Kaybetti, Yaralılar Hastanede

Olay yerine ulaşan sağlık ve kurtarma ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, feci kazanın bilançosu netleşti. Araçlar içerisinde bulunan vatandaşlardan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaldıran'daki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Yol Ulaşıma Kapandı, Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Feci kazanın ardından savrulan araçlar ve çevreye saçılan parçalar nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Yolun kapanmasıyla birlikte her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği alternatif yollara yönlendirmeye çalıştı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışının normale dönmesi beklenirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.