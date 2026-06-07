Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 13:43 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 13:49

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı tatil merkezi Alaçatı'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Olayın ardından yürütülen teknik ve fiziki takiple yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Soruşturma Çeşme'den İstanbul'a Devredildi

3 Haziran Çarşamba günü meydana gelen kanlı pusunun ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmıştı. Yapılan derinlemesine incelemeler ve elde edilen ilk bulgular sonucunda cinayetin İstanbul bağlantıları tespit edildi. Bunun üzerine dosya, yetkisizlik kararıyla Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Organize Ekipleri Sorguladı

Soruşturmanın seyrinin İstanbul'a kaymasıyla birlikte, İzmir'de operasyonla gözaltına alınan cinayetin bir numaralı şüphelisi Serhat Altun ve beraberindeki 2 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada kurulan özel ekip tarafından sorgulanan ve bağlantıları incelenen 3 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye Sevk Edildiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten şüpheli Serhat Altun ve beraberindeki 2 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.