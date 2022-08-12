Bakan Süleyman Soylu paylaştı! "CHP'li belediyeleri soruşturmak için özel birim kurulduğu" iddiaları böyle patlatıldı!

CHP'nin kirli provokasyonları bir bir çürütülmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." yalanını tek tek rakamlarla çürüttü. Takvim.com.tr'nin manşetlerinin de yer aldığı bir video yayınlayan Bakan Soylu, "Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. "CHP'li Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığı'nda özel birim kuruldu." yalanı... Doğrular, rakamlarıyla videoda" notuyla CHP'lilere ayar verdi.