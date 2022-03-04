Haberler Güncel Videoları Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı: Kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak

Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı: Kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak

Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı: Kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak
04.03.2022 10:50

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:01
Lviv tren istasyonu umudun ve...
Güncel 00:16
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı...
Güncel 04:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir...
Güncel 04:20
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk...
Güncel 04:33
Bakan Çavuşoğlu: Rus...
Güncel 00:18
Rusya ile Ukrayna arasındaki...
Güncel 07:04
Başkan Erdoğan, Kosova...
Güncel 07:10
Avrupa Parlamentosu...
Güncel 00:14
Ukrayna Hava Kuvvetleri Rus...
Güncel 00:19
Rusya'dan askeri birliğe...
Güncel 00:09
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...
Güncel 00:33
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında, "Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu; en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak.” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA