Bakan Kurum: Bu projenin Kanal İstanbul’la ilgisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağında CHP'li İBB engeli ile karşılaşıldı. Genel olarak skandallarıyla haber olan İSKİ, yetkisi olmadığı halde dar gelirli aileler için yapılacak olan konutlara yıkım kararı aldı. Kanal İstanbul yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan muhalefete tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dediler ki, Kanal İstanbul projesinin parçasıdır. Bu kuyruklu yalan. Bu projenin Kanal İstanbul'la yakından, uzaktan ilgisi yoktur." dedi.