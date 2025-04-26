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CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu’nu korumak için polisi hedef aldı!
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CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç Ekrem İmamoğlu'nu korumak için polisi hedef aldı!

Giriş Tarihi: 26.04.2025 17:18:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:18:48

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle bir otelde yaptığı gizli toplantı gündeme bomba gibi düştü. Toplantı öncesinde otelde yapılan hazırlık ve korumanın kameraları bantlaması ise tartışma konusu olmuştu. Yolsuzluk soruşturmasında 2. dalga operasyonda kameraları bantlayan Çağlar Türkmen de gözaltına alındı. Türkmen'in gözaltına alınmasının ardından akıllara CHP yandaşı Şaban Sevinç'in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler geldi. Sevinç, Ekrem İmamoğlu ve organize işlerini savunmak için yapılan hazırlığa "rutin" deyip kamera bantlayanın polis olduğunu iddia etmişti.

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