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Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprü’nde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü

Bakan Karaismailoğlu gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprü’nde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü
17.03.2022 09:34

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gün doğumunda 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde Avrupa’dan Asya’ya yürüdü. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü için son hazırlıklar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, beraberindekiler ve basın mensupları, Gelibolu (Avrupa) ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden 4 bin 608 metre yürüyerek Lapseki’deki Şekerkaya şantiyesine geldi. Burada gün doğumunu izleyen Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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