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TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip

TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip
17.03.2022 13:06 - Son Güncelleme: 17.03.2022 13:06

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e açıldığı bir klip hazırladı. Klip ilgi görürken geminin ise Türkali-4'deki sondaj çalışmaları sürüyor. Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin keşfi için Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin belirlenen adreslerdeki sondaj ve keşif çalışmaları sürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'ndaki bakım ve hazırlık çalışmalarının ardından Karadeniz'e açılacak. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkali-4 bölgesinde sonaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan ayrılış hikayesini anlatan bir klip hazırladı. Klipte Filyos Port Kontrol ile Kanuni Sondaj Gemisi arasında geçen diyaloğa yer verildi.

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