Bakan Fidan'dan İran mesajı: Provokasyona gelen bir ülke değiliz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bölgedeki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. İran’dan Türkiye’ye yöneldiği belirtilen füze iddiasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, Türkiye’nin provokasyonlara gelmeyeceğini belirterek, “Eğer yolunu kaybetmiş bir füze değilse, İran’da kimse böyle bir maceraya atılmamalı.” dedi.

Sultangazi'de İETT otobüsü bu kez de cipe çarptı!
ABD - İsrail füzesi İran'da okulu böyle vurdu
Bahçelievler'de park yeri kavgası: Taksi şoförünün yumruğuyla yere düşen Erhan Efe 4 gündür yoğun bakımda
Tanju Özcan'ın yerine CHP'li Mehmet Tuna Özcan Bolu Belediye Başkanvekilliğine seçildi
