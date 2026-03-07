Bakan Fidan'dan İran mesajı: Provokasyona gelen bir ülke değiliz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada bölgedeki savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. İran’dan Türkiye’ye yöneldiği belirtilen füze iddiasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Fidan, Türkiye’nin provokasyonlara gelmeyeceğini belirterek, “Eğer yolunu kaybetmiş bir füze değilse, İran’da kimse böyle bir maceraya atılmamalı.” dedi.