Maltepe'de trafik kavgasına 540 bin TL'lik ceza!
Maltepe'de trafik kavgasına 540 bin TL'lik ceza!
Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 16:25
Maltepe'de trafikte çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 2 sürücü ile 1 yolcuya toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
