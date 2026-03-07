Başkan Erdoğan’dan Gazze ve İran mesajı: Savaşların yükünü en çok kadınlar taşıyor
Yazı Boyutu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Şişli’de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada Gazze ve İran’daki gelişmelere dikkat çekti. Gazze’de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Erdoğan, bölgedeki savaş ve krizlerin en ağır bedelini yine kadınların ödediğini söyledi. İran’da hayatını kaybeden kız çocuklarının ardından acı yaşayan annelere Türkiye adına taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel krizlere karşı insani bir duruş sergilediğini vurguladı. Erdoğan, “Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya, nerede bir yara kanıyorsa ona merhem olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin bölgesel barış ve adalet için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.