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İçişleri ve Adalet Bakanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret
İçişleri ve Adalet Bakanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret
Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:21
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı, Cumhur İttifakı'nın önemli aktörlerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti;
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