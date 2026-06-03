Adana'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı! İlk görüntüler

Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:46

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonu ile çarpışan motosikletin sürücüsü E.A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Hareketli Dakikalar

Kaza, sabah saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede temizlik çalışması yürüten ve çöp toplayan R.Y. idaresindeki 01 RH 950 plakalı belediye kamyonu ile karşı yönden gelmekte olan E.A. yönetimindeki 16 BSG 930 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Yola Savruldu

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. talihsiz bir şekilde yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsü E.A.'ya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hızlıca Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldı. Kazanın ardından yaşanan sıcak dakikalar ise saniye saniye kameraya yansıdı.