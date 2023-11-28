Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

Yarın da devam edecek olan toplantıda Ukrayna-Rusya savaşının son durumu, Gazze'deki insanlık dramı, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumu, Balkanlar'daki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun düzenlenmesi bekleniyor.

BAKAN FİDAN'IN İKİLİ TEMASLARI

Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın toplantı marjında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.