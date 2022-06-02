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Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Almanya’nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya ‘’evi’’ Türkiye’de

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! Almanya’nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya ‘’evi’’ Türkiye’de
02.06.2022 00:47 - Son Güncelleme: 02.06.2022 00:51

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Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel talimat verdi. Özel uçakla Almanya'dan alınan Kızılkaya Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Koca, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara’ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla “evi”, yani ülkesi sahip çıktı" dedi.

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