İmamoğlu ve Yavaş'a 2023 kapısı kapandı! Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

CHP ve Millet İttifakı'ndaki adaylık kaosu sürerken dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Ağbaba'nın açıklamasına benzer bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yapmış, o da aday olarak Kılıçdaroğlu'nun işaret etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık kapısı bir kez daha kapanmış oldu.