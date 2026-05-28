Mardin'de sokak ortasında silahlı kavga: Doğan Baday vefat etti

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 17:22

Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.Atatürk Mahallesi'nde karşı karşıya gelen iki ailenin fertleri arasında henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine taraflar silahlarına sarıldı. Sokak ortasında başlayan ve silahların ateşlendiği feci kavga, mahalle sakinlerinde büyük bir korku ve paniğe yol açtı.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 8 Yaralı Var

Kurşunların havada uçuştuğu ve adeta can pazarının yaşandığı çatışmada, vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan 35 yaşındaki Doğan Baday olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgaya karışan ve çevreye savrulan her iki aileden toplam 8 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallede Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Kısa sürede olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, tarafları ayırarak kavgayı kontrol altına aldı ve mahallede geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acı içinde kıvranan 8 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Doğan Baday'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.