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Aptal-şizofren kavgasında yeni perde! İmamoğlu, Saraçhane'de Canan Kaftancıoğlu ile yine tokalaşmadı

Aptal-şizofren kavgasında yeni perde! İmamoğlu, Saraçhane'de Canan Kaftancıoğlu ile yine tokalaşmadı
15.12.2022 20:19 - Son Güncelleme: 15.12.2022 20:20

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CHP'nin mağdur piyesi için Yenikapı'yı istemesi, İmamoğlu'nun da 'baş aktör' edasıyla 'Saraçhane' diye diretmesinin etkileri sürerken Ekrem - Canan savaşını gözler önüne seren bir olay vuku buldu. Bilindiği üzere yakın bir zamanda ikili arasında 'Aptal-şizofren' kavgası patlak vermişti. CHP'li kaynaklar da bu gerilimi doğrulamıştı. Takvim.com.tr sürece dair tüm detayları satır satır manşet manşet okuyucularını duyurmuştu. Bu gelişmeler sıcaklığını korurken bugünkü Saraçhane tiyatrosunda ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam etti. Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa liderlerinin ve CHP'lilerin olduğu sahnede Canan Kaftancıoğlu ile tokalaşmaya tenezzül bile etmedi.

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