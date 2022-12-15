Saraçhane'de el ele ilan-ı adaylık! Akşener'den 16 milyon vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'na 85 milyon göndermesi

Saraçhane'de sergilenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ittifakı bir kez daha gözler önüne serildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na yönelik '16 milyon seninle' vurgusuna karşı vites yükselten Meral Akşener '85 milyonun desteği yanında' açıklamasını yaptı. Dün İmamoğlu ile Saraçhane'de sarılarak poz verip kahkahalar atan Akşener bugün de CHP'li İBB Başkanı ile ele ele tutuştu. Kılıçdaroğlu'nu yoksayan ikilinin bu hamleleri tüm dikkatleri üzerine topladı. Takvim.com.tr süreci ve detayları sizler için ele aldı.