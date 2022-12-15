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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane’de ‘İmamoğlu’na adaylık vetosu!

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane’de ‘İmamoğlu’na adaylık vetosu!
15.12.2022 18:41 - Son Güncelleme: 15.12.2022 18:42

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle sahnelenen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunda bugün ikinci perdeye geçildi. Geride bıraktığımız gün adaylık elden gidiyor kaygısıyla apar topar İstanbul'a dönen ve ayağının tozuyla İmamoğlu'na "16 milyona hizmet et" ifadeleriyle veto çeken Kemal Kılıçdaroğlu bugün yine söylemlerini yineledi. İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı veren CHP lideri, "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz" dedi. Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu ve 6'lı masaya gönderme yaparak "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok" şeklinde konuştu.

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