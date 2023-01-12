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Anpa Gross'tan alkışlanacak hareket! Atıştırmalık devi fiyat sabitlemeyince raflardan kaldırdı!

Anpa Gross'tan alkışlanacak hareket! Atıştırmalık devi fiyat sabitlemeyince raflardan kaldırdı!
12.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 12.01.2023 12:53

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Hükümet, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın bütçesini güçlendirecek adımlar atarken özel sektör de elini taşın altına koymuş durumda. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de fiyat sabitleme ve indirim çağrısında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleme kararı alan Şok'u Migros, CarrefourSA, Happy Center, BİM ve A101 takip etmişti. Konuyla ilgili flaş bir adım da Anpa Gross’tan geldi. Fiyat sabitleme politikasına uymayan atıştırmalık devinin ürünleri raflardan kaldırıldı.

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