Anpa Gross'tan alkışlanacak hareket! Atıştırmalık devi fiyat sabitlemeyince raflardan kaldırdı!

Hükümet, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşın bütçesini güçlendirecek adımlar atarken özel sektör de elini taşın altına koymuş durumda. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de fiyat sabitleme ve indirim çağrısında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrası Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleme kararı alan Şok'u Migros, CarrefourSA, Happy Center, BİM ve A101 takip etmişti. Konuyla ilgili flaş bir adım da Anpa Gross’tan geldi. Fiyat sabitleme politikasına uymayan atıştırmalık devinin ürünleri raflardan kaldırıldı.