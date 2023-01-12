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Fondaş medya gazetecileri birbirine girdi! Enver Aysever Emin Çapa'ya bombardıman

Fondaş medya gazetecileri birbirine girdi! Enver Aysever Emin Çapa'ya bombardıman
12.01.2023 13:46 - Son Güncelleme: 12.01.2023 13:46

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6'lı masanın içi fokur fokur kaynarken, yandaş gazetecileri de birbirine girdi. Youtube hesabından bir paylaşım yapan yandaş Enver Aysever, fondaş meslektaşı Emin Çapa'yı topa tuttu. Aysever Çapa için, "İzleyici bunu muhalif sanıyor" ifadelerini kullandı.

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FONDAŞI DA YANDAŞI DA BİRBİRİNE GİRDİ
Bu isimler arasından son bombayı fondaş gazeteci Enver Aysever patlattı. Halk TV'de çalışan bir başka fondaş Emin Çapa'yı adeta topa tutan Aysever, Emin Çapa hakkında "İzleyici bunu muhalif sanıyor." dedi. Aysever konuşmasının tamamında, "Emin Çapa TÜSİAD'ın danışmanı. Emin Çapa Cargill'in adamı. Türkiye'de mısırdan şeker üreten çocuklarımızı kanser yapan firmanın, şeker fabrikalarını kapattıran ekran yüzü Emin, TÜSİAD'da başkan danışmanı Emin. Kendi CV'sinde yazıyor. Siz de önünüze geleni muhalefet sanıyorsunuz. Mehmet Ali Çelebi'yi de çok seviyorduk, noldu?" ifadelerini kullandı.

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