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Ankara'dan flaş üçlü mutabakat kararı açıklaması

Ankara'dan flaş üçlü mutabakat kararı açıklaması
24.01.2023 18:17

OTOMATİK OYNAT

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Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

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