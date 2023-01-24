Ankara'dan flaş üçlü mutabakat kararı açıklaması

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.