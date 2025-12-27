İsrail’den diplomatik sabotaj: Somaliland

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Etiyopya-Somali krizini körüklüyor. Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon düşerken, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde, sorunun çözümüne yönelik mutabakata varıldı. İsrail ise Somaliland'ı tanıma kararı alırken tepkiler peş peşe geldi. Peki İsrail'in Somaliland’ı neden tanıdı? Bu kararla ne elde etmeye çalışıyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber’de değerlendirdi.