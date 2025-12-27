PODCAST
Başkan Erdoğan depremzede aileyi ziyaret etti
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 21:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.
