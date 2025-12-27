PODCAST
Güncel Videoları
Hatay’da oto tamirhanesinde çıkan yangında 5 iş yeri alev aldı
Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 5 iş yeri alev aldı
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 21:06
Hatay'da sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçradı. Ekipler, 4 iş yerini saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.
