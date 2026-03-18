Bursa'da Lamborghini ve Ferrari sürücülerine 100 bin TL trafik cezası

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik kurallarını açıkça hiçe sayarak tehlikeli sürüş yapan Lamborghini Huracan ve Ferrari marka iki ultra lüks otomobilin sürücüleri ağır bedel ödedi. 5 ayrı trafik ihlali nedeniyle her iki sürücüye toplam yaklaşık 100 bin TL idari para cezası kesilirken ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Tehlikeli sürüşün o anlarını görüntülü haberimizde izleyebilirsiniz.

Şerit ihlali ve kırmızı ışık: Tehlikeli anlar kameraya yansıdı

Olay, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halindeki Lamborghini Huracan ve Ferrari sürücüleri ani şerit değiştirerek diğer araçların önüne geçti. Tehlikeli manevraların ardından kırmızı ışık ihlali de yapan sürücülerin bu anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak büyük tepkiye neden oldu.

Trafik ekipleri harekete geçti: Kimlikler kısa sürede tespit edildi

Görüntülerin yayılmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yürütülen teknik çalışmalar sonucunda her iki sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi.

5 ayrı ihlale 100 bin TL ceza, ehliyetlere el koyma

Yapılan inceleme ve işlemler sonucunda her iki sürücüye 5 ayrı trafik kuralı ihlali nedeniyle yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra her iki sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Uygulanan cezalar, trafik güvenliğine yönelik kararlı tutumun bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Lüks araç, ağır ceza: Trafik kuralları herkese eşit

Yaşanan olay, lüks ve yüksek performanslı araç sürücülerinin de trafik kurallarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik denetim ve cezai işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Soruşturma devam ediyor.