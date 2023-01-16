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Altılı masanın küçük ortağı sessizliğini bozdu! Önce Ahmet Davutoğlu sonra Ali Babacan şimdi de Demokrat Parti

Altılı masanın küçük ortağı sessizliğini bozdu! Önce Ahmet Davutoğlu sonra Ali Babacan şimdi de Demokrat Parti
16.01.2023 23:06 - Son Güncelleme: 16.01.2023 23:07

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Bugüne kadar düzenlediği 10 toplantıdan da aday çıkaramayan 6'lı masanın küçük ortaklarından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "seçilecek cumhurbaşkanı bizi dinleyecek" dedi, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "aday gösterilirsem rahat seçilirim" ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden gazı alan Demokrat Parti de boş durmadı. DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, katıldığı bir televizyon programmında DP lideri Gültekin Uysal'ın aday gösterilmesi durumunda "Açık ara farkla rahat seçilir." yorumunda bulundu.

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