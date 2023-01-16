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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
16.01.2023 20:53 - Son Güncelleme: 16.01.2023 21:00

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Milli Savunma Bakanı Akar, Wallace’nin resmi davetlisi olarak geldiği İngiltere’de, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’na geçti. İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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