Akşener ve Kılıçdaroğlu adaylık savaşı: İYİ Parti 'alevi' kartını açtı!

Muhalefetin 2023 yarışı çirkinleşerek boyut kazanıyor. Her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti cephesinden 'kazanamazsın' mesajı geldi. Bunun üzerine Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki krizin fitili ateşlendi. Tüm bu tartışmaların ve adaylık çekişmesinin gölgesinde İYİ Parti kanadı adaylık yarışını çirkinleştiren bir söylem üretti. İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürdü. Böylelikle 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masanın çıkmaza girdiği bir kez daha gözler önüne serildi.