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AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingine nasıl gidilir? Ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte detaylar...

AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingine nasıl gidilir? Ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte detaylar...
07.05.2023 11:32

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingte İstanbullular ile buluşacak. Miting öncesi, Millet Bahçesi'nde hummalı bir hazırlık çalışması vardı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu aktardı.

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