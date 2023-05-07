AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingine nasıl gidilir? Ulaşım nasıl sağlanıyor? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği dev mitingte İstanbullular ile buluşacak. Miting öncesi, Millet Bahçesi'nde hummalı bir hazırlık çalışması vardı. A Haber ekipleri farklı noktalardan son durumu aktardı.
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