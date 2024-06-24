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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 09:27

AK Parti MYK bugün toplanıyor! İşte detaylar...

AK Parti MYK bugün toplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.oplanıyor. Toplantıda 2'si büyükşehir 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Köpek sorunu ve siyasette normalleşme konuları masada olacak. Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda olacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.


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