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AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Turkuvaz Medya sesimiz oldu
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AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Turkuvaz Medya sesimiz oldu

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 08:14

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, depremin etkilediği illerden olan Hatay’da Takvim.com.tr’den Fatma Gül’e konuştu. Tüm vatandaşların başının sağ olsun diyerek konuşmasına başlayan Yayman, “Turkuvaz Medya bizim her zaman sesimiz oldu. Bugün tarifsiz acılar içindeyiz, depremin 2. yıl dönümü. Yine benzer bir hava vardı. Çok büyük acılar yaşadık. 25 bin vefat eden insanımız var. İnşallah yaraları beraber saracağız. Cumhurbaşkanımızın varlığı bizim için büyük bir güç. İnşallah gerekli dersleri çıkaracağız bu depremden” dedi.

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