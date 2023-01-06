Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın sistemsizliğini itiraf etti

Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa 10. toplantının ardından 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yaptı. Yaklaşık 1 yıldır toplanan muhalefet seçimlere az bir süre kala henüz aday meselesini yeni konuşmaya başladıklarını itiraf ederken masanın 'sistem' diye sunduğu sistemsizlik de açığa çıktı. Toplantıya ilişkin CHP'nin kanalı Halk TV'ye katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu adaylarının bir kukla olacağını itiraf eden açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." dedi. 6'lı masanın Türkiye'yi ilgilendiren önemli meselelerde fikir ayrılığı yaşadığı bilinirken önerdikleri bu sistem ile karar alma süreçlerinin kitleneceği de bir gerçek olarak karşımıza çıktı...