Ahat Andican zehir zemberek açıklamayla İYİ Parti’den istifa etti!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası terör destekli 8'li koalisyonda üst düzey istifalar gelmeye devam ediyor. Son olarak İyi Parti kurucularından Ahat Andican, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Andican yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." dedi. Andican'ın ardından İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Emine Küçükali de partiden istifa ettiğini açıkladı.