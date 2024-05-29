Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis'te! Başkan Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında açıkladı: "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik şekilde artıyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi büyüyor. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya'da Mahra kızımız köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti. Bitlis'te Mustafa evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi. Medine teyzemiz köpekler tarafından yaralandı. Hemen her gün köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya bir kaza haberi alıyoruz. Diğer evcil hayvanlara saldırdıkları ve onları telef ettikleri vakalar var. Koruma altındaki hayvanlara saldırdıklarını görüyoruz.

Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını uyarmaya başladı. Kuduz riskinde Türkiye Afrika ülkeleri ile aynı kategoride yer alıyor.



KİMSE BİZİM MERHAMETİMİZİ SORGULAMASIN

Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Her canlıya merhamet ile yaklaştık. Bizim şikâyet ilkemiz bellidir. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Hayvanları koruma kanını biz çıkardık. Hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne biz aldık. Yakala kısırlaştır bir çözüm olmadı. Veriler dünya ülkelerinde de bu metodun sayıyı azaltmadığını gösteriyor. Bizim bu sorunu köklü şekilde sonuca ulaştırmamız şart.

BU ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ

Tarım Bakanlığımız köpek sorununu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı. Toplumun büyük kesimi bu meselenin çözülmesini, sokakların herkesi için güvenli hale gelmesini istemekte. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez.

TASLAKTA NELER VAR?

Mevzuattaki değişiklik ile sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini planlıyoruz. Bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri açılacak. Sahipsiz köpeklere buralarda bakılacak. Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bu sorunu milletimizin arzu ve beklentileri doğrultusunda çözmüş olacağız.