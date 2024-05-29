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Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis'te! Başkan Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında açıkladı: "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın"

Son dakika haberleri... Her geçen gün daha da can yakıcı hale gelen başıboş hayvan sorunu için bakanlıklar kolları sıvadı. Sokak hayvanları ile ilgili bir taslak çalışma hazırlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlanan bu çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. Konuyla ilgili TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sorunu çözeceklerini ifade ederek, "Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Mevzuatta yapacağımız değişikle sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz. Barınak olmayan yerlere barınak yapılacak." dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:00 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:00
Başıboş köpek sorunu düzenlemesi Meclis’te! Başkan Erdoğan TBMM’deki grup toplantısında açıkladı: Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın

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Başıboş köpek sorunuyla ilgili TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hazırlanan kanun teklifiyle bakımevi olmayan yerlerde köpek bakım evleri kurulacak, sahipsiz köpekler bu bakımevlerine konulacak, sahiplendirme kampanyaları yapılacak." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı asimetrik şekilde artıyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi büyüyor. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya'da Mahra kızımız köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti. Bitlis'te Mustafa evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi. Medine teyzemiz köpekler tarafından yaralandı. Hemen her gün köpeklerin sebep olduğu ya bir saldırı ya bir yaralanma ya bir kaza haberi alıyoruz. Diğer evcil hayvanlara saldırdıkları ve onları telef ettikleri vakalar var. Koruma altındaki hayvanlara saldırdıklarını görüyoruz.

Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını uyarmaya başladı. Kuduz riskinde Türkiye Afrika ülkeleri ile aynı kategoride yer alıyor.

Başkan Erdoğan: ''Başıboş köpek sorununu kökten çözeceğiz''


KİMSE BİZİM MERHAMETİMİZİ SORGULAMASIN
Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Her canlıya merhamet ile yaklaştık. Bizim şikâyet ilkemiz bellidir. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın. Hayvanları koruma kanını biz çıkardık. Hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne biz aldık. Yakala kısırlaştır bir çözüm olmadı. Veriler dünya ülkelerinde de bu metodun sayıyı azaltmadığını gösteriyor. Bizim bu sorunu köklü şekilde sonuca ulaştırmamız şart.

BU ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ
Tarım Bakanlığımız köpek sorununu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktaydı. Toplumun büyük kesimi bu meselenin çözülmesini, sokakların herkesi için güvenli hale gelmesini istemekte. Bu çağrıya kayıtsız kalmamız düşünülemez.

TASLAKTA NELER VAR?
Mevzuattaki değişiklik ile sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini planlıyoruz. Bakım evi olmayan yerlerde hemen bakım evleri açılacak. Sahipsiz köpeklere buralarda bakılacak. Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp aşılanacak ve sahiplerine verilecek. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma da ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bu sorunu milletimizin arzu ve beklentileri doğrultusunda çözmüş olacağız.

TEKLİF MECLİS'TE
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan taslak için bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Duyurdu! Sokak Hayvanları Taslağı Meclis'te!



Yapılan çalışmadan şu maddelere dikkat çekildi:

Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek

Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak

Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak

Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecekYerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak

Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak

Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak



Öte yandan hazırlanan taslakta çarpıcı raporlara da yer verildi. Raporlara göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 kişin yaralanmasına sebep oldu.

Barınaktaki bir köpeğin aylık maliyeti 3 bin 500, yakalama maliyeti ise 1500 lira.

Türkiye kuduz riski altındaki ülkeler arasına yer alırken, sorunun çözümüne ilişkin yerel yönetimlerin bütçelerinden pay ayrılacağı öğrenildi. Sahiplendirme için etkili kampanyalar düzenlenecek. Milli Emlak, barınaklar için yer tahsis edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanlık bölgelerden yer verecek. Süreç sahiplendirmeyle başlayacak, sahiplenilmeyen sokaklardaki başıboş hayvanlar çekilecek.


Hasta, sakat ve saldırgan olan sahipsiz hayvanlar uyutulacak.


İNGİLTERE UYUTUYOR HOLLANDA KISIRLAŞTIRIYOR
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa veya Hollanda'nın sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen gerçekçi önlemlere başvurduğu bilinmekte.


Türkiye'de başıboş sokak hayvanları sorunu tartışılırken birçok ülke sert önlemler alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde her yıl yüz binlerce köpek sokağa bırakılıyor.


Avrupa Birliği'nde genel bir düzenleme bulunmuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma yetkisi verilmiş durumda. ABD'de ise eyalet arasında farklı uygulamalar bulunuyor.

İşte ülkelerinden örnekler...

İNGİLTERE:
Sokaklarında sahipsiz hayvan görülmüyor. Sokak köpekleri belediyelere bildiriliyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu var.

HOLLANDA:
"Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Aldığın Yere Bırak" programı yürürlükte. Sokak hayvanlarına kısırlaştırmadan aşılamaya çeşitli veterinerlik hizmetleri veriliyor. Programın sonucu olarak artık ülkede sokak köpeği bulunmuyor. Bulunanlar da götürüldükleri barınaklar üzerinden sahiplendiriliyor. Bunun dışında birçok belediye, insanları sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye özendirmeye çalışıyor.



FRANSA:
Beslediği hayvanı sokağa bırakanlar 45 bin euro'ya kadar para cezası ve üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Sokaklarda sahipsiz gezen hayvan yok, barınaklara gönderiliyorlar.

ALMANYA:
Sahipsiz köpekler barınaklarda toplanıyor. Başıboş hayvanlar, sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta tutuluyor. Köpeğin sağlık sorunu varsa uyutulabiliyor.

YUNANİSTAN:
Sokaktaki hayvanlar toplatılıyor. 3 ay boyunca sahiplerinin bulunmaması ya da sahiplendirilmemesi durumunda kısırlaştırılıyor.



BELÇİKA:
Hayvanın sağlık sorunları olması durumunda uyutuluyor.

İSVEÇ:
Barınaklara götürülen sokak hayvanları ömürlerinin sonuna kadar barınakta kalıyor.

ABD:
Köpeklerin başıboş dolaşması, özel mülklere girmesi yasak. Tasmasız köpeğin sahibine ceza kesiliyor. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülüyor. Sahipleri bulunmaması durumunda barınaklarda tutuluyor. Uzun süre sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutuluyor.

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