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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 12:45 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 12:45

İstanbul’un fethinin 571. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ‘’Yol ve dava arkadaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'un fethinin 571. yılını milletçe idrak ediyoruz. 21 yaşında askeri dehası ile abidevi kişiliği ile, ilmi, cesareti ile İstanbul'u milletimize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu rahmetle yad ediyoruz. Sultan Fatih, bundan 571 yıl önce İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapılarını açmıştı. Fetih anlaşılmadan milletimizin Kızılelma ideali anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürüten azim, inanç anlaşılmaz.’’ dedi…

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