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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 13:04 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 13:11

Darbelerde Siyonist parmağı! Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Darbeciler yaptıklarının hesabını verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Siyonizmin uşağı FETÖ’cü hainler tarafından yapıldığını hatırlatmıştım. Önceki gün 27 Mayıs 1960 darbesinin 64’üncü yıl dönümüydü. O darbeyi de yine Türkiye’nin ve merhum Adnan Menderes’in Filistin hassasiyetinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Siyonizmin eli içerideki iş birlikçileri içerideki tasmalı piyonları vasıtasıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. İşte buna biz dur dedik." ifadelerini kullandı.


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