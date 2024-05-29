Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında katil İsrai'iln 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırıma sert tepki gösterdi.
TÜRKİYE'DEKİ DARBELERDE SİYONİST İSRAİL'İN ROLÜ
Türkiye'deki darbelerin arkasında İsrail'in olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Darbelerin zamanlamasına baktığında Filistin ile dayanışmamızı kırmaya yönelik olduğunu görmüş olursunuz." dedi.
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'deki darbeleri, Filistin davasından ayrı düşünülemez. Darbelerin zamanlamasına baktığında Filistin ile dayanışmamızı kırmaya yönelik olduğunu görmüş olursunuz. Mesele sadece Gazze'dir, Filistin'dir.
İÇERİDEKİ TASMALI PİYONLAR
Siyonizmin eli, içerideki iş birlikçileri ve tasmalı piyonlarıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalıştırmaktadır. İşte biz buna "dur" dedik.
15 Temmuz'da milletimizle birlikte direniş göstererek darbeye karşı çıktık. Milli iradeye kastedilmesine, ipotek altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu bir kez daha yad ediyoruz.