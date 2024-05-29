Başkan Erdoğan’dan tarihi darbe açıklaması: Siyonizmin eline 15 Temmuz’da dur dedik!

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



Türkiye'deki darbeleri, Filistin davasından ayrı düşünülemez. Darbelerin zamanlamasına baktığında Filistin ile dayanışmamızı kırmaya yönelik olduğunu görmüş olursunuz. Mesele sadece Gazze'dir, Filistin'dir.



İÇERİDEKİ TASMALI PİYONLAR

Siyonizmin eli, içerideki iş birlikçileri ve tasmalı piyonlarıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalıştırmaktadır. İşte biz buna "dur" dedik.