Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in son olarak Refah'ı hedef alarak işlediği soykırım suçuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan en az onlar kadar siz de sorumlusunuz." dedi. Batı'ya ve BM'ye de yüklenen Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri, ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çık bildiklerini açıkla" çağrısı yapan Başkan Erdoğan Türkiye'nin gündemindeki başıboş köpek meselesine ilişkin de önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...