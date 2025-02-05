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Afyonkarahisar Emirdağ’da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
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Afyonkarahisar Emirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 11:52

Olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., idaresindeki 03 HD 521 plakalı kamyon sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 AVP 912 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kazada yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçilirken, minibüs kamyona çarptıktan sonra kavşaktaki peysaj alanına girerek durabildi. Yaşanan trafik kazası ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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